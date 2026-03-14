森三中・大島＆ガンバレルーヤ“MyM”「TGC」初登場 落語の演目から着想得た恋愛ソング披露【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いトリオ・森三中の大島美幸と、ガンバレルーヤ（よしこ、まひる）によるユニット・MyM（Miyuki / Yoshiko / Mahiru）が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】「TGC」初登場の女芸人特別ユニット、フリル衣装姿
フリルが印象的なコーディネートでランウェイトップまでウォーキングした3人は、そのままスペシャルライブをスタート。ファッションショーとアーティストライブがクロスオーバーする、TGCならではのスペシャルステージを展開した。披露したのは、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛ソングで、キャッチーでチルな雰囲気が漂う「おまんじゅうこわい」。MyMが歌詞に参加し、落語の演目「まんじゅうこわい」からインスピレーションを受けた、狂気的な恋愛模様とコミカルな要素を掛け合わせたユニークな歌詞を歌い上げた。
5月にデビュー2周年を迎えるMyMは、東京・大阪の2都市で「MyM 2nd Debut Anniversary Live」の開催が決定している。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆MyM「TGC」初登場
フリルが印象的なコーディネートでランウェイトップまでウォーキングした3人は、そのままスペシャルライブをスタート。ファッションショーとアーティストライブがクロスオーバーする、TGCならではのスペシャルステージを展開した。披露したのは、MyMオリジナル楽曲としては初の恋愛ソングで、キャッチーでチルな雰囲気が漂う「おまんじゅうこわい」。MyMが歌詞に参加し、落語の演目「まんじゅうこわい」からインスピレーションを受けた、狂気的な恋愛模様とコミカルな要素を掛け合わせたユニークな歌詞を歌い上げた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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