バンダイナムコフィルムワークスは、アニメ「機動戦士ガンダム」デザインで、全国に設置されている「ガンダムマンホール」がモチーフのアイテム各種の予約受付を、2026年3月20日12時〜5月24日23時59分までの期間、同社運営の直販サイト「A-on STORE」および「サンライズストア」で行う。

発送は8月下旬から順次の予定。

ラグマットと額装ピンズセットは通販先行受注

同シリーズに登場するキャラクターやメカなどをデザインしたマンホール蓋「ガンダムマンホール」を全国の様々な場所へ設置する取り組み「ガンダムマンホールプロジェクト」公式グッズが登場。

「丸缶マグネット2個セット」（全27種、各1100円）、「ラバーコースター」（全54種、各1650円）、「メダルキーホルダー」（全54種、各1980円）、「トートバッグ」（全1種、3300円）、「トレーディングミニステッカー」（単品各440円、各18種入りBOX vol.1〜3各7920円）。

また、通販先行受注商品として、「原寸大マンホール風ラグマット」（全18種、各6600円）、「額装ピンズセット」（全9種、各1万3200円）をラインアップする。

なお、公式グッズ発売を記念し、3月20日〜3月29日までの期間、「HaRuNe小田原」（神奈川県小田原市栄町1丁目1番7号）でポップアップショップを開催するとのことだ。