¡ÚÅìµþ¡Û¤ªÇñ¤Þ¤ê½÷»Ò²ñ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¸·ÁªAirbnb½É6Áª
¡ÚËãÉÛ½½ÈÖ±Ø¡ÛBBQ²ÄÇ½¡ª ¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤Ç¹¡¹¤È¤·¤¿lLDK¡¦50Ö
Åìµþ¡¦¸µËãÉÛ¤Î´×ÀÅ¤Ê¹âµé½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë1LDK¤Î¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£Ï»ËÜÌÚ¡¢ËãÉÛ½½ÈÖ¡¢¹Èø¤¬ÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤äÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ø¤âÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡¢Wi-Fi¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÅìµþ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÚºß¡×¤ò¼Â¸½¡£ÃæÄí¤Ç¤ÏBBQ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
ÅÔ²ñ¤Î¥É¿¿¤óÃæ¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤È¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÇÀ¶·é¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬½÷»Ò²ñ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£1³¬¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¡¢BBQ¤¬¤Ç¤¤ëÃæÄí¡¢¥È¥¤¥ì¡£³¬ÃÊ¾å¤Ë¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤Î¿²¼¼¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¢ÀöÌÌ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÂç¤¤Ê¥½¥Õ¥¡¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç5Ì¾¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½»½êÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µËãÉÛÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹ËãÉÛ½½ÈÖ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬Éô²°¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î1¼¼¡¢1LDK50ÖÄê°÷5Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¶Ø±ìÎÁ¶â1Ëü900±ß ¢¨ºÇÄã2Çñ¡Á
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼5Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out15»þ¡Á¡¿¡Á11»þÃó¼Ö¾ì»ÜÀß¤ËÍ×³ÎÇ§
¡Ú»°¸®Ãã²°±Ø¡Û¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÇBBQ¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÃÛÀõ¤Î3³¬·ú¤Æ¡¦100Ö¤Î°ì¸®²È
Åìµþ¡¦»°¸®Ãã²°¥¨¥ê¥¢ÆÃÍ¤Î¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î°û¤ß²°³¹¤¬¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë2021Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¤·¤¤·úÊª¡£ÅÌÊâ¿ôÊ¬·÷Æâ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤ä»¨²ßÅ¹¡¢¥Ñ¥ó²°¤µ¤ó¤¬ÊÂ¤Ö¾¦Å¹³¹¤â¤¹¤°¶á¤¯¡£½ÂÃ«¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤º¤«1±Ø¤Ç¤¹¡£1³¬¤¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢¿²¼¼¤¬2³¬¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤¬3³¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²°º¬ÉÕ¤¤ÎÃó¼Ö¾ì¡Ê1ÂæÊ¬¡Ë¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤Ï75·¿¥Æ¥ì¥Ó¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤âµ¡Ç½Åª¤Ç¹¡¹¡£¥¥Ã¥Á¥óÂ¦¤Î¥¬¥é¥¹Èâ¤Ï³«Êü¤Ç¤¡¢³°¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Ç¤ÏBBQ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£2³¬¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¿²¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢¿²¶ñ¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É3Âæ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É1Âæ¡¢ÉÛÃÄ1ÁÈ¤È¤¤¤¦¹½À®¡£ºÇÂç12Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²÷Å¬¤Ê¿Í¿ô¤Ï8Ì¾¤Ç¤¹¡£
½»½êÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è»°¸®Ãã²°ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹»°¸®Ãã²°±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬Éô²°1¡Á3³¬¤Î¥á¥¾¥Í¥Ã¥È¥¿¥¤¥×100ÖÄê°÷12Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¶Ø±ìÎÁ¶â8665±ß ¢¨ºÇÄã2Çñ¡Á
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼8Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out15¡Á24»þ¡¿¡Á10»þÃó¼Ö¾ì¡»
¡ÚÈ¨¥öÃ«±Ø¡ÛÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¸«ÊüÂê¡£¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡õ½¼¼ÂÀßÈ÷¤Î°ì¸®²È86Ö
¿·½É±Ø¤Þ¤ÇÅÅ¼Ö¤ÇÌó5Ê¬¡¢½ÂÃ«±Ø¤Þ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ÇÌó20Ê¬¤ÎÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ë¡¢2025Ç¯¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿À¶·é´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÂßÀÚ°ì¸®²È¤Ç¤¹¡£ÆÈÎ©¤·¤¿2¤Ä¤Î¿²¼¼¤Ë¤Ï¥·¥â¥ó¥ºÀ½¤ò´Þ¤à¹âµé¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ò´°È÷¡£¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤Ï2¤Ä¡¢¥È¥¤¥ì¤â2¤Ä¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
¥·¥ó¥×¥ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤È¤Ò¤ÈÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢75·¿¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬»ëÄ°¤Ç¤¡¢½÷»Ò²ñ¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ReFa¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¥Ø¥Ã¥É¡õ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢½÷»Ò¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
½»½êÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÈ¨¥öÃ«ÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹È¨¥öÃ«±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó9Ê¬Éô²°°ì¸®²È86ÖÄê°÷10Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¡»
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤Î¤ßµÊ±ì²Ä¡ËÎÁ¶â8800±ß
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼10Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out16»þ¡Á¡¿¡Á10»þÃó¼Ö¾ì¡ß
¡ÊÉßÃÏ³°¤ËÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡Ë
¡ÚµþÀ®±È½®±Ø¡ÛÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤òË¾¤à¡ª ¥ê¥Î¥ÙºÑ¤ß¡õ¥Æ¥é¥¹ÉÕ¤°ì¸®²È¡ÖÆä¥Î²È±È½®¡×118Ö
²¡¾å¡¦ÀõÁð¡¦¶Ó»åÄ®¥¨¥ê¥¢¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹ÎÉ¹¥¤Ê¡ÖÆä¥Î²È±È½®¡Ê¤Ê¤®¤Î¤ä¤Ò¤¤Õ¤Í¡Ë¡×¡£2025Ç¯¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡¢²°¾å¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÉÕ¤¤Î3³¬·ú¤Æ°ì¸®²È¤Ç¡¢²°¾å¤«¤é¤ÏÅìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¿²¼¼¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¡¢Íá¼¼¡õ¥È¥¤¥ì¤â2¤Ä¤º¤Ä´°È÷¡£ÅÌÊâ¿ôÊ¬·÷Æâ¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬¤¢¤ê¿©ºà¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÊØÍø¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤ÊÄ´Íý´ï¶ñ¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤¢¤Õ¤ì¤ëÆâÁõ¤Ç¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ì¸®²È¡£2³¬¤Ë3¤Ä¤Î¿²¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢1³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤ß¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹¡¹¤È¤·¤¿3³¬¤Î²°¾å¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤òË¾¤ß¤Ä¤Ä¡¢Ìë¤Î¤Ò¤È»þ¤¬²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
½»½êÅìµþÅÔËÏÅÄ¶èÅì¸þÅçÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹µþÀ®±È½®±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬Éô²°3³¬·ú¤Æ°ì¸®²È118ÖÄê°÷12Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¶Ø±ìÎÁ¶â5646±ß
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼12Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out16»þ¡Á¡¿¡Á10»þÃó¼Ö¾ì»ÜÀß¤ËÍ×³ÎÇ§
¡Ú¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä¥«¥é¥ª¥±¤â¡£4¿²¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¹¡¹°ì¸®²È130Ö
JR»³¼êÀþ¡¢Åìµþ¥á¥È¥íÅìÀ¾Àþ¡¢À¾Éð¿·½ÉÀþ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬¡£3³¬·ú¤Æ¤Î°ì¸®²È¤Ç¡¢4¿²¼¼¡¦2¥ê¥Ó¥ó¥°¡¦3¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¡¦4¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¿²¼¼¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É¤È¥½¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥É¤òÇÛ¤·¡¢¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ä¥í¥Õ¥È¡¢¾®ÄíÉÕ¤¤Ê¤É¡¢¿²¼¼¤´¤È¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÈÎ©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
Ê£¿ô¿Í¤Ç²÷Å¬¤ËÄ´Íý¤Ç¤¤ëÂç·¿¥¥Ã¥Á¥ó¡¢10Ì¾ÍÑ¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¡¢½÷»Ò²ñ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¡¢´¿Á÷·Þ²ñ¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¿²¼¼¤¬4¤Ä¤¢¤ê¡¢Íá¼¼¤ä¥È¥¤¥ì¤â½½Ê¬¤Ê¿ô¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½»½êÅìµþÅÔ¿·½É¶è¹âÅÄÇÏ¾ìÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹¹âÅÄÇÏ¾ì±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó7Ê¬Éô²°3³¬·ú¤Æ°ì¸®²È130ÖÄê°÷16Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¶Ø±ìÎÁ¶â8975±ß ¢¨ÆüÄø¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÄã2Çñ¡Á
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼8Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out16»þ¡Á¡¿¡Á11»þÃó¼Ö¾ì¡»
¡ÚÅì¿·½É±Ø¡Û¿·Âçµ×ÊÝ¤âÅÌÊâ·÷Æâ¡ª ¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤ËþÅÀ¢ö 4LDK¡¦85Ö¤Î¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à
Åì¿·½É±ØÅÌÊâÌó2Ê¬¡¢¿·Âçµ×ÊÝ±ØÅÌÊâÌó10Ê¬¡£¿·½É±Ø¤«¤é¤ÏÌó1.5km¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤â1000±ß¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¡£2020Ç¯12·î¤Ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¤ß¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂßÀÚ¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à¤Ç¤¹¡£4LDK85Ö¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Áë¤¬Âç¤¤¯¡¢Âç²èÌÌ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ä³Æ¼ïÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë45·¿¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ì¥¤¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼¡Çs MEMO
½÷»Ò²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡£¿²¼¼¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¢¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Ù¥Ã¥É2Âæ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿²¼¼¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤òÉß¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£Âç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤ò¥´¥í¥´¥í¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½»½êÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝÅÅ¼Ö¥¢¥¯¥»¥¹Åì¿·½É±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬Éô²°¥³¥ó¥É¥ß¥Ë¥¢¥à4LDK85ÖÄê°÷12Ì¾¥¥Ã¥Á¥ó¡»ÀöÂõµ¡¡»µÊ±ì¤ÎÍÌµ¶Ø±ìÎÁ¶â1Ëü4153±ß
¢£½É¥Ç¡¼¥¿
¡Ê2026Ç¯5·î¤ÎÊ¿Æü 1¼¼8Ì¾ÍøÍÑ»þ¤Î1Çñ1Ì¾Ê¬¡Ëin¡¿out16»þ¡Á¡¿¡Á10»þÃó¼Ö¾ì¡ß
¡ÊÉßÃÏ³°¤ËÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡Ë
