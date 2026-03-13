高嶋ちさ子、焦る！長嶋一茂への還暦祝いプレゼントをあげておらず「マズイな」

本日3月13日（金）、『ザワつく！金曜日＆ザワつく！路線バスで寄り道の旅 合体SP』が放送される。

『ザワつく！金曜日』ブロックでは、「ザワつく！究極の2択」を開催。

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、どちらが多数派かを当てるクイズで心理バトルに挑む。

絶品グルメを2つ目の前に出されたら、人はどちらを選ぶのか。老若男女約1000人に大調査し、どちらが多数派かを当てる「ザワつく！究極の2択」。

今回のテーマは、国民的スイーツ頂上決戦「シュークリームVSいちごパフェ」だ。

テーマを聞いた一茂は「これ、勝負になるのかな？」、ちさ子も「値段が全然違うからくらべる対象が…」と疑問を呈するが、結果は僅差であることを聞いて驚く。

このクイズは、正解すると賭けたポイントの倍を獲得できる一発逆転ルールが最大の特徴。しかし、不正解なら賭けたポイントは没収となってしまう。

果たして3人は、それぞれどちらにどの程度ポイントを賭けるのか？ そして、多数派を当てたら食べられる“ごほうび”を味わう権利をゲットするのは誰なのか？

予想の合間には、一茂が中学時代の彼女とパフェの思い出を語って…。

また番組では、一茂が、司会進行の高橋茂雄（サバンナ）から還暦祝いのプレゼントをもらったと報告。

一茂が言うには、「今まで串だんご1本持ってこなかったヤツが『プレゼントって難しい』と言いながら持ってきた」と明かす。高橋が一茂に贈ったプレゼントの中身とは？

一方、一茂にプレゼントをあげていないちさ子は、それを聞いて「マズイな」と焦る。