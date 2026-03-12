イラン大臣のＷ杯撤退表明は「深刻な結果を招く」とＢＢＣ報道 ペナルティーの可能性も
イランが６月に開幕する北中米Ｗ杯から撤退することが確実となった。同国スポーツ・青少年大臣のアフマド・ドンヤマリ氏が表明した。
イランは米国とイスラエルと紛争中。ドンヤマリ氏はイラン国営放送のインタビューで「この腐敗した政府が我々の指導者を暗殺したことを考えれば、いかなる状況においてもＷ杯に参加する適切な条件が整っていない」とし「私たちの子供たちは安全ではないし、参加する条件も存在しない。過去８、９か月の間に２つの戦争に巻き込まれ、数千人の国民が殺害され、殉教した。したがって我々が参加する可能性はない」と主張した。
イランはＷ杯１次リーグＧ組でニュージーランド、ベルギー、エジプトと対戦する予定。英メディア「ＢＢＣ」によると、イランがＷ杯をボイコットした場合、同じアジアサッカー連盟に所属するチームが代替出場する可能性が高いという。今月末に大陸間プレーオフを戦うイランと予選敗退チームで成績最上位のＵＡＥが有力視される。
また同メディアは「イランがＷ杯出場を拒否すれば、深刻な結果を招く可能性がある」と報道。１９８２年Ｗ杯アジア予選でイランがクウェートとの対戦をボイコットした際、国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は８６年大会の出場を剥奪しており、再び不参加ならばペナルティーとして２０３０年大会の出場資格を失うこともありそうだ。