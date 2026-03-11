チケット販売サイト「イープラス」が11日、公式SNSを更新。4月22日に都内で開催予定の音楽イベントについて、人為的な作業ミスにより、予定枚数以上のチケットを販売したとして謝罪した。チケット購入者には23日の代替公演への振替来場を呼びかけた。

イープラスの公式Xで「このたび2026年4月22日(水) 19:00開演『Match Vox 22nd anniversary−HARUKAMAMA−』公演におきまして、予定枚数以上のチケットを販売してしまう事態が発生いたしました。弊社イープラス内の人為的な作業ミスにより、当初販売を予定していた枚数を大幅に超えて受付を行っていたことが発覚いたしました」と報告。

販売済みのチケット枚数が会場のキャパシティを上回っているためチケット購入者全員の来場がかなわないとし、「お客様へは、多大なるご心配とご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません」と謝罪した。

また、イープラスとイベント出演者、会場と協議を重ね、翌日4月23日に代替公演を開催する運びとなったことを報告。「つきましては、お客様には大変なご迷惑をおかけいたしますが、ご都合の可能な方におきましては、23日公演への振替ご来場のご相談をさせていただけますと幸いです」と呼びかけた。

そして「今回の事態につきましては、すべて弊社内の作業ミスに起因するものであり、アーティスト様、主催者様、関係各位には何らの責任もございません。お客様へのご対応やお問合せなど一切は弊社にて承ります。重ねて深くお詫び申し上げます」と再度、謝罪した。

同イベントは会場の八王子Match Voxの22周年を記念して開催される予定で、バンド「BIGMAMA」、「ハルカミライ」が出演を予定している。