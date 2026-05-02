フジテレビ系「ミキティダイニング」が２日に放送され、庄司智春、藤本美貴の夫妻がＭＣを務めた。この日は、９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵのＭＡＹＡとＡＹＡＫＡがゲスト出演した。番組中、藤本はモーニング娘。時代を回顧。「ライブのとき、（観客で）この人って決めたら、ずっとその人を見て踊って。次、私のＴシャツ着せようって思って。そしたら次のコンサート、私のＴシャツ着てるから。いらっしゃーい！みたい