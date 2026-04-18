大人気アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）第12話のあらすじ＆先行場面カットが公開された。ネット上では「森亜るるか」「キュアアルカナ・シャドウ」の手がかりを求める場面カットが話題になっている。【画像】独特な絵のタッチ（笑）公開された似顔絵の『たんプリ』場面カット19日放送の第12話「キュアアルカナ・シャドウの