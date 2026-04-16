アニメ『プリキュア』（ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）シリーズの新作となる第23作目『名探偵プリキュア！』（たんプリ）のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」映像が、500万回再生を突破した。【動画】意味深な歌詞！話題キャラ登場の『名探偵プリキュア！』ED主題歌映像この大反響に公式は「『名探偵プリキュア！』のエンディング主題歌「なぜ？謎？！ANSWER」が500万回再生を突破たくさん見てくれて