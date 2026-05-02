聴く者を虜にする圧倒的な歌唱力で、音楽シーンにおいても大きな注目を集めるVTuber の星街すいせいさんが、世界的な人気を誇るゲーム『Fortnite（フォートナイト）』とコラボレーション！ さらに、ゲーム内インタラクティブ音楽パフォーマンス「STELLAR in Fortnite」が本日5月2日に行われることに。今回のコラボレーションについて、そしてこれからの夢について、星街さん自身に語っていただいた特別インタビューをお届けします