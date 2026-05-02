1日夜、栃木県宇都宮市で住宅の屋根瓦が飛ぶなどの被害を起こした突風について、気象台は「ダウンバースト」の可能性が高いと発表しました。1日午後8時すぎ、宇都宮市内で、突風で屋根の瓦が飛ばされたり、塀が倒れたりするなどの被害が相次ぎました。栃木県によりますと、宇都宮市内で屋根瓦が飛ぶなど住宅被害が34棟、物置や車庫が壊れるなどの被害が20棟、塀や農業ハウスなどの被害が21件あったということです。また、栃木市内