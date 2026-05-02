俳優・中村雅俊の妻で女優の五十嵐淳子さん（享年７３）が亡くなったことが２日、明らかになった。三女でモデルとしても活躍する中村里砂が２日夜、ＳＮＳで思いを明かした。中村は「あまりに突然のことで、未だ心の整理がつかずにおります」と突然の別れに触れ、「母を失い、その存在の大きさを改めて痛感しております」とコメント。「ここに生前に賜りましたご厚情に対し、謹んで御礼申し上げます。中村里砂」と投稿した。