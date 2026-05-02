路線バスに原付バイクが追突 鹿児島市で2日午後、バス停で停車中の路線バスに原付バイクが追突し、運転していた男子高校生が病院に搬送されました。 鹿児島中央警察署によりますと2日午後2時半ごろ鹿児島市吉野町の県道でバス停に停車していた南国交通の路線バスに原付バイクが追突しました。 原付バイクに乗っていた高校生(17) 病院に搬送 この事故で原付バイクに乗っていた17歳の男子高校生が顔面を打ち歯を折るなどのけが