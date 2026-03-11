¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛOSKAR¡¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Îà¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥óá¤ò¹â²ÐÎÏÃÇºá¡Ö¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éDDT¤Ë¹Ô¤±¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤³¤È£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡ËÁÈ¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¹â²ÐÎÏ¥³¥á¥ó¥È¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¡¡
¡¡£É£ã£å¤È£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡×¤Ç¤È¤â¤Ë£±²óÀïÇÔÂà¡££±£°Æü¤Î²¬»³Âç²ñ¤Ç¤ÏÂè£±»î¹ç¤Ç¥¦¥ë¥Õ¡¢°ÂÅÄÍ¥¸×ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Ê³Æ®¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤·¡¢£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï£É£ã£å¤¬°ÂÅÄ¤ò£É£ã£å¡¡£È£É£Ç£È¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¡Ë¤ÇÄÀ¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»î¹ç¸å¤Ë¤Ï£É£ã£å¤¬¥¦¥ë¥Õ¤È»ë»¦Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¶¯Îõ¤ÊÄ¥¤ê¼ê¤«¤é¥¨¥ë¥Ü¡¼¡¢¥¹¥È¥ó¥Ô¥ó¥°¤òÏ¢ÂÇ¤·¡¢¥°¥í¥Ã¥®¡¼¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¹â²ÐÎÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬²Ð¤òÊ®¤¤¤¿¡£¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤ÎËÉ±ÒÀï¤Ç¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ½Ë¤¤¤¿¤¤¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤Ê¤¤¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤ÆÉé¤±Â³¤±¤ë¤Î¤«¡©¡¡Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡£¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¤Ë£²¤«·î´Ö¤ä¤é¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤ó¤À¤í¡£ËÉ±ÒÀï¤ÇÉé¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢£²¡¢£³Ê¬¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡×¤ÈÌó£²¤«·î´Ö¤Î¥¦¥ë¥Õ¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÆÈ¼«ÌÜÀþ¤Ç²òÀâ¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤ÇÈà¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤È»×¤¦¡©¡¡¿ÞÂÀ¤¤ÌîÏº¤À¡£¡Ø´úÍÈ¤²µÇ°Æü¡Ù¡Ê£¶Æü¡¢ÂçÅÄ¶è¡Ë¤ÇÆÃÊÌ°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¡Ø¤µ¤¢¡¢¸«¤»½ê¤À¡£Á´°÷¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤«¡©¡¡¤Õ¤¶¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡©¡×¤ÈÃÇºá¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤â¤ä¥¦¥ë¥Õ¤¬¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¤ÇÉé½ý¤·¤¿²ÄÇ½À¤Ê¤É¸ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¶²¤í¤·¤¤¡Ä¡£»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï¡Ö¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ë¡Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¾ì¤À¤Ã¤Æ¤Î¤Ë¡¢¥É¥é¥´¥ó¥ê¥ó¥°¥¤¥ó¡©¡¡¥¦¥±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿¿·õ¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤é£Ä£Ä£Ô¤Ë¹Ô¤±¡ª¡¡¤¢¤½¤³¤Ê¤é¹¥¤¤Ê¤À¤±¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤«¡×¤È¡¢¥¦¥ë¥Õ¤Î£È£Ð¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î£É£ã£å¤Ï¡Ö²¶¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤ó¤À¡£¸ÞÎØ¤ÎÀ¤³¦°ì¡¢¤¹¤´¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤¬¡£¤¹¤´¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤½¤ê¤ã¡£¤Ç¤â¤è¡¢¤É¤ó¤À¤±¤¹¤´¤¤¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤¨¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¥¦¥ë¥Õ¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¡¢¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¡Ä¤Ç¤â¤è¡¢¤ªÁ°¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÌÜ»Ø¤·¤¿¤³¤È¤Í¤¨¤À¤í¡©¡¡¤¢¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï¤è¡¢¥¢¥¤¥Ä¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤ó¤Í¤§¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤À¤«¤é¤è¡¢¤ªÁ°¤·¤«»ý¤Ã¤È¤é¤ó¶¯¤µ¡¢¥«¥Í¤Ë¤Ê¤ëÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¡£¼¡¡¢¤¤¤Ä¥¦¥ë¥Õ¤È¤ä¤ì¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¤è¡¢¤â¤Ã¤È¡¢¤â¤Ã¤È¤À¡£¤â¤Ã¤ÈÍè¤¤¡£¤ªÁ°¤¬º£¤Þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢¸ÞÎØ¤¸¤ã´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥Ï¥¤¤ò¤³¤Î²¶¤¬Í¿¤¨¤Æ¤ä¤ë¤è¡£ÉðÆ»²È vs ¥±¥ó¥«²°¡¢¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Ê¡©¡×¤ÈºÆÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£