中部空港もきょう、ゴールデンウィークの出国のピークを迎え、朝から多くの旅行客などで混雑しました。きょう出国される皆さんはゴールデンウィークを海外でどのように過ごすのしょうか？ 【写真を見る】GW旅行費用は“去年の倍”？｢約3万円の韓国旅行が約8万円に｣ 中部空港の国際線予約は1割減 節約で｢海外のLCC活用｣も 中部空港によりますと、きょうから5月6日までの国際線の予約者数は出国・帰