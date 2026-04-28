1982年6月、京急・生麦駅近くにある45坪の倉庫。会社を立ち上げたばかりの男は、角材とベニヤで手作りした事務所で部下にこう発破をかけた。【画像】「女っ気はなく、とにかく剛毅」若かりし頃の小川会長「世界一になろう」――。後に「外食王」と呼ばれる小川賢太郎氏、その人である。すき家・小川賢太郎会長（享年77）◆◆◆「女っ気はなく、とにかく剛毅」4月6日、心筋梗塞で亡くなったゼンショーホールディングスの小