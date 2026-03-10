◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

先発したチェコの右腕・サトリアが日本を相手に４回３分の２で６７球を投げ、６安打無失点、３奪三振の快投を見せた。強力侍ジャパン打線を相手に得点を与えずマウンドを降り、東京ドームのファンからはスタンディングオベーションが起きた。今大会で引退する技巧派は降板後、チームメート一人ひとりと抱き合った。

すでに１次ラウンド１位突破が決まっている侍ジャパンは大谷（ドジャース）、鈴木（カブス）、源田（西武）、牧（ＤｅＮＡ）、近藤（ソフトバンク）らがスタメンを外れ、森下、佐藤輝（ともに阪神）、小園（広島）、牧原、周東（ともにソフトバンク）らが今大会初のスタメン入りした。

米マイアミでの準々決勝へ弾みをつけたい侍ジャパンだったが、この日の最速が１２９キロだったサトリアに苦戦。初回は１死から佐藤輝が左翼へ二塁打も、村上（ホワイトソックス）、吉田（レッドソックス）が凡退。４回は吉田、岡本（ブルージェイズ）の連打で１死二、三塁としたが、小園と周東が凡退して先取点を奪えなかった。５回は先頭の中村（ヤクルト）に左前安打を浴び、２死二塁となったところで１次ラウンドの投球数制限「６５球」に達したため降板となった。

サトリアは２３年も日本戦で先発し、大谷から空振り三振を奪うなど、３回５安打３失点だった。普段は電気技師で、今大会限りでの引退を明言している。

チェコはすでに韓国に４―１１、オーストラリアに１―５、台湾に０―１４で敗れて３連敗を喫し、１次ラウンド敗退が決まっている。チェコは２３年の前回大会でＷＢＣ初出場。４回まで得点を奪えなかったのは、この日を含めた８試合で、初出場初勝利を挙げた２３年の中国戦（８〇５）以来２度目となった。さらに５回も得点を与えず、５回まで無失点で乗り切ったのは、８試合目で初めてとなった。