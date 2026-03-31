©ABCテレビ 8月に開幕する「第108回全国高等学校野球選手権大会」。放送開始から46年目を迎える今年も、「熱闘甲子園」は球児たちが繰り広げる魂のプレーと、その裏側にある熱い情熱を全国へお届けする。キャスター陣には、かつて甲子園の決勝再試合で日本中を沸かせた“ハンカチ王子”こと斎藤佑樹と、ABCアナウンサー時代から現在に至るまで、一年中現場で球児の素顔を追い続けるヒロド歩美。この強力な