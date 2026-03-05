第6回WBCで連覇を目指す侍ジャパン。大谷翔平、山本由伸らメジャーリーガーに加え、佐藤輝明や牧秀悟など国内組の主力も揃い、戦力は史上屈指とも言われる。では、どのような打線を組めば世界一に近づくのか。2006年WBC日本代表で、楽天監督も務めた今江敏晃氏が「3番・大谷翔平」を軸とする理想オーダーと大会の展望を語った。 【画像】「大谷翔平は３番を打つのが理想」と語る元WBC戦士 「大谷