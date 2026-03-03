開幕が迫る選抜高校野球を前に、7回制の導入が話題を呼んでいる(C)Getty Images無条件で賛成という意見は皆無去る1月30日に行われた選考委員会で出場32校が決まった第98回選抜高校野球大会。春の風物詩となる“センバツ”を前に、高校野球界で話題となっているのが、将来的な7イニング制の導入だ。 【関連記事】イチロー氏が異論を唱えた高校野球の7回制は「時間の問題」か現場から反対意見続出も「導入不可避」な理由この7