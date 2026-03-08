米代表として“唯一”の登板を終えたスクバル(C)Getty Images現地時間3月7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組で、優勝候補の米国が英国と対戦して9-1で勝利。「1試合限定参戦」で注目を集める剛腕タリク・スクバルは、3回（41球）を投げて、1失点、5奪三振と好投した。【動画】英国相手にプレーボール弾を被弾したスクバルを見る2年連続サイ・ヤング賞左腕への期待値の高さからすれば、消化不良の