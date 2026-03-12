“スポーツの熱狂を先取りする”ことを目指すABEMAの新感覚スポーツ番組『ABEMAスポーツタイム』。3月8日（日）に放送された同番組では、大谷翔平選手がトミー・ジョン手術後に球速を上げている理由について議論が展開された。©AbemaTV,Inc.今回は「大谷の肉体 徹底解剖SP」と題し、大谷選手の桁違いのパワーの秘密を特集。そのメカニズムを筋肉に関する研究のスペシャリストである順天堂大学スポーツ健康科学部教授・谷本道