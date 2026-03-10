アガイ商事株式会社は、Aputureの新LEDライトシリーズ「amaran Halo」を3月5日（木）に発売した。

amaran Haloは、幅広い層を想定した新シリーズ。最大出力別に56W、84W、179W、276W、545Wの各製品を用意している。

小型ボディに最適化された冷却設計を採用。録音を伴う撮影も考慮し、動作音は約28dBAに抑えた。

操作面では、明るさ（INT）と色温度（CCT）をそれぞれ独立したノブで調節可能。NFCを活用したペアリングに対応し、amaranアプリから複数灯のワイヤレス操作が可能となっている。

USB Type-C経由のDMX制御にも対応。別売の「amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter」を使用することで、各種コンソールやソフトウェアと連携し、キュー再生や複数灯によるライティング演出などにも対応する。

ソフトボックスやリフレクターなどのアクセサリー類は別売となっており、付属品はACアダプターなどの必要最低限の構成になっている。

アクセサリーの装着にはボーエンズマウントを採用。既存のamaranアクセサリーなどが利用できる。

amaran Halo 60x

最大出力56Wのコンパクトなポータブルライト。

付属のACアダプターのほか、USB Type-C（PD）経由での給電に対応。別売の「Ace E-Lock Adapter」を使用することで、ポータブルバッテリー「amaran Peak」シリーズからの給電が行える。

amaran Halo 100x

出力：最大56W（サイレントモード時11W） CCT：2,700K～6,500K CRI：96+ TLCI：97+ SSI（P3200）：84 SSI（D56）：74 TM-30 RG（平均）：102 TM-30 RF（平均）：94 照射角度：85° 最大光量：3,240lux（1m、5,600K、アクセサリーなし） 最大騒音レベル：28dBA 外形寸法：13.4×12×5.8cm 重量：420g 同梱内容：amaran AC to USB-C 65W パワーアダプター（2.5m）、amaran ACパワーケーブル（2m）、amaran 1/4-20in to ベイビーピン（チルト機能付き） 価格：1万9,580円

「amaran Halo 60x」と同サイズ・重量ながら、最大出力が84Wのポータブルライト。

amaran Halo 200x

出力：最大84W（サイレントモード時の最大出力20W） CCT：2,700K～6,500K CRI：96+ TLCI：97+ SSI（P3200）：84 SSI（D56）：74 TM-30 RG（平均）：102 TM-30 RF（平均）：94 照射角度：85° 最大光量：4,860lux（1m、5,600K、アクセサリーなし） 最大騒音レベル：28dBA 外形寸法：13.4×12×5.8cm 重量：420g 同梱内容：amaran AC to DC 100W パワーアダプター（2.5m）、amaran ACパワーケーブル（2m）、amaran 1/4-20in to ベイビーピン（チルト機能付き） 価格：2万7,500円

単一のACケーブルで駆動するモノブロック設計を採用した小規模セット向けのバイカラーCOBライト。最大出力は179W。耐久性に配慮したオールメタルボディを採用する。

スタンドへの取り付けには、キャリーグリップ内蔵式の一体型マウンティングブラケットを利用する。

amaran Halo 300x

出力：最大179W（サイレントモード時の最大出力40W） CCT：2,700K～6,500K CRI：96+ TLCI：97+ SSI（P3200）：84 SSI（D56）：74 TM-30 RG（平均）：102 TM-30 RF（平均）：94 照射角度：85° 最大光量：10,530lux（1m、5,600K、アクセサリーなし） 最大騒音レベル：28dBA 外形寸法：18×14.1×16.5cm（マウンティングブラケット付き）、18×14.1×13.3cm（マウンティングブラケットなし） 重量：1.95kg 同梱内容：amaran AC パワーケーブル（5m） 価格：4万700円

最大276Wの高出力に対応し、同クラスで最上位の照度を備えた大規模なクリエイター向けのバイカラーCOBライト。

モノブロック設計やオールメタルボディ、一体型のマウンティングブラケットの採用などは「amaran Halo 200x」と共通。

amaran Halo 600x

出力：最大276W（サイレントモード時の最大出力42W） CCT：2,700K～6,500K CRI：96+ TLCI：97+ SSI（P3200）：84 SSI（D56）：74 TM-30 RG（平均）：102 TM-30 RF（平均）：94 照射角度：85° 最大光量：16,120lux（1m、5,600K、アクセサリーなし） 最大騒音レベル：28dBA 外形寸法：22×14.1×16.5cm（マウンティングブラケット付き）、22×14.1×13.3cm（マウンティングブラケットなし） 重量：2.3kg 同梱内容：amaran AC パワーケーブル（5m） 価格：4万8,400円

amaran Haloシリーズ最大の545W出力に対応したCOBライト。

amaran Octa Dome 30

出力：最大545W（サイレントモード時の最大出力55W） CCT：2,700K～6,500K CRI：96+ TLCI：97+ SSI（P3200）：84 SSI（D56）：74 TM-30 RG（平均）：102 TM-30 RF（平均）：94 照射角度：85° 最大光量：32,500lux（1m、5,600K、アクセサリーなし） 最大騒音レベル：28dBA 外形寸法：24.2×14.1×16.5cm（マウンティングブラケット付き）、24.2×14.1×13.3cm（マウンティングブラケットなし） 重量：2.91kg 同梱内容：amaran AC パワーケーブル（5m） 価格：7万5,900円

LEDライト「amaran Ray 60c」などに同梱されていたボーエンズマウント対応のソフトボックスの単体販売モデル。価格は5,060円。

amaran Reflector

ボーエンズマウント対応のリフレクター。価格は4,730円。

amaran USB-C to 5-Pin DMX In & Out Adapter

USB Type-C経由でDMX制御を可能にするアダプター。価格は6,270円。