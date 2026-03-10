新宿FACE、閉館へ 9月30日 21年の営業に幕「最終営業日までスタッフ一堂全力を尽くして参ります」
東京・歌舞伎町のイベントホール、新宿FACEが今年9月30日に閉館することが10日、発表された。建物の賃貸借契約が満了するためとしている。
【画像】21年間ありがとう！9月30日に閉館することを発表した新宿FACEの投稿全文
公式Xでは「2026年9月末をもちまして、新宿FACEは21年にわたる営業に幕を下ろすこととなりました」と発表。「これまでご来場いただいたお客様、出演者の皆様、関係者の皆様、すべての方々に心より感謝申し上げます」と伝えた。
新宿FACEは2005年にオープン。格闘技や演劇、撮影会場として利用されている。
Xでは支配人らが連名で「新宿FACEはステージとリングという2つの顔を持ち、公演ごとに表情を変える世界でも稀有なエンターテインメント施設であったと自負しております」とつづり、「このような施設が幕を下ろすことは大変残念であり、私たちにとっても大きな喪失感を抱いております」とした。
