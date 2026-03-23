歌舞伎町・トー横に集まる少年少女は、単なる“不良”ではない。虐待やネグレクト、貧困で家に居場所を失い、生きるために性売買や闇バイトに流れ込む子どもたちが少なくないのだ。実際に14歳でトー横に出入りし、売春をしていた18歳女性は、稼いだ金をホストに搾取され、保険証まで奪われたという。未成年を食い物にする歌舞伎町の構造と、そこに追い込まれる若者貧困の実態を追った。◆「最近は一日100人くらいの未成年がトー横