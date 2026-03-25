全国の性風俗店に女性を斡旋する国内最大の違法スカウトグループ「ナチュラル」は、約2000名の構成員がいるとされる。そこには、有名大学の現役学生や出身者も在籍している。なぜ若者たちはに入るのか。元NHK警視庁キャップで、『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（講談社）を書いた清水將裕さんに編集部が聞いた――。（前編／全2回）撮影＝〓須力■メンバーが組織を「会社」と呼ぶ理由年間収益