東京・新宿区歌舞伎町のシネシティ広場、いわゆる「トー横」周辺に集まっていた子どもや若者を支援していた団体の元代表、牧野正幸被告（44）が、知り合った少女Aさん（当時17）と交際し、ホテル内で児童ポルノを製造したとする事件の判決が4月20日、東京地裁で開かれた。【本人写真】歌舞伎町で活動していた当時の牧野容疑者。17歳の少女と交際し、周囲に名前を偽っていたという証言も…弁護側は無罪を主張していたが、判決で