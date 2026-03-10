サクラを伐採「靖国通り」

東京都第一建設事務所は2026年3月6日、都道302号線「靖国通り」の街路樹の一部を更新したと発表しました。

【あ、こりゃダメだ…】伐採された桜の「腐朽した内部」（写真）

千代田区の地下鉄九段下駅付近から、靖国神社前を経て市ヶ谷駅までの区間におけるサクラ18本について、伐採したといいます。

靖国神社がサクラの名所ということもあり、春には多くの人が訪れる道路ですが、2023年度、25年度と街路樹診断をした結果、18本は「幹や根の腐朽が著しく、極めて不健全な状態で回復の見込みがなく、将来 倒木や幹折れの危険がある」という「不健全」と判定されていました。

今回伐採した箇所については、今後、新たなサクラを植栽する予定だそうです。

ちなみに、育ちすぎた街路樹の管理は各地で深刻化しており、維持管理費も増大しています。シンボル性や歴史性を帯びた街路樹の伐採に住民らが反対する事例も各地でありますが、東京都は「不健全」と判断された樹木は、歩行者や車両の安全を確保する観点から更新する方針を示しています。