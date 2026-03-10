◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ニカラグアーベネズエラ（９日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

１次ラウンドを突破を決め、準々決勝で日本代表と対戦の可能性のあるベネズエラが、初回にあっさりと先取点を奪った。

ここまでオランダに６―２、イスラエルに１１―３で勝ち、２連勝で１次ラウンド突破が決まったベネズエラ。この日は初回に先頭のアクーニャ（ブレーブス）が四球を選んで出塁すると、続くチョウリオ（ブルワーズ）の打席で二盗を試みて相手の悪送球による失策も絡んで無死三塁のチャンスを作り、チョウリオの中犠飛で先取点を奪った。俊足アクーニャの機動力を生かし、プレーボールからわずか１０球での先取点となった。

さらに１―０の３回２死走者なしでもアクーニャが右翼へソロ。ベネズエラファンが多く集まった米マイアミのローンデポパークは大きく盛り上がった。勢い止まらず２―０の５回２死一、二塁でも中前適時打。リードを３点に広げた。

アクーニャは、２３年に４１本塁打、７３盗塁をマークしてナ・リーグＭＶＰに輝いたブレーブスの切り込み隊長だ。２４年からは故障もあって苦しんできたが、今大会はベネズエラの１番打者として存在感を示している。ベネズエラはアクーニャ以外にも、アラエス（ジャイアンツ）、スアレス（レッズ）、チョウリオ、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）ら好打者が並んでいる。

Ｄ組は無傷３連勝のドモニカ共和国、ここまで無傷２連勝のベネズエラが１次リーグを突破することがすでに決定。１１日（同１２日）には、ドミニカ共和国とベネズエラが直接対決する。Ｄ組で２位になったチームはＣ組１位突破を決めた侍ジャパンと準々決勝で対戦する。ドミニカ共和国もソト（メッツ）、ゲレロ（ブルージェイズ）、タティス（パドレス）ら強打者を並べている。