1.猫は“霊”が見える

猫は、暗闇の中でじっと一点を見つめたり、まるで動くものを目で追うように、何もない空間に視線を集中することがあります。その仕草に、人は「猫は霊が見える」と感じるようです。

確かに、人間からしたら「一体何を見ているんだろう…」「私には見えない何かが、この子には見えているのかしら…」と思いやすいです。

しかし、実際のところ、これは猫の視力が、動体視力や暗順応に長けていたり、聴覚が非常に鋭かったり、私たちには気づかない微細な動きや音に反応しているだけです。

猫の神秘的な行動は、霊ではなく感覚の鋭さによるものと考えられます。

2.黒猫は不吉

昔から猫には不吉なイメージがつきものです。特に黒い猫に関しては、たくさんの都市伝説があります。

日本でよく語られていたのは、「黒猫が目の前を横切ると不幸が訪れる」といった話。またヨーロッパでは中世に黒猫が魔女の使いとされ、悪い出来事の前触れと信じられていました。この他にも、夜中に鳴く猫は死の予兆や災いを知らせるとも言われたり、屋根の上に集まると天災や疫病の前兆とも語られたことがあります。

実際には、猫が横切ったり夜に鳴いたりするのは、本能や行動の一部にすぎません。黒猫だから災いが起こるわけではなく、姿や色が神秘的で印象に残りやすいことが、不吉な噂として語り継がれてきたのです。

近年では、黒猫は幸運の使者と扱われることも増えてきました。魔女の使いのイメージもファンタジーとして楽しむ程度で、ペットとしての人気も高くなっています。

3.猫は家の“悪い気”を吸う？

猫は不吉とされる一方で、幸運を呼ぶものとされることも多く、国や文化、時代背景によって内容が大きく変わります。

例えば、江戸時代の日本では、猫が家にいると疫病や災いから守ってくれると考えられ、魔除けや守り神のように扱われました。また、ヨーロッパでは、黒猫が富や幸運を運ぶ象徴として大切にされた地域もあります。

実際には、猫が家の悪い気を吸ったり幸運を呼んだりするわけではなく、温かい場所や落ち着ける場所にいるだけです。それでも、こうした言い伝えや文化的背景が、猫を神秘的で特別な存在として捉えるきっかけになっているのです。

4.猫は地震を予知する

猫が地震の前に落ち着きなく歩き回ったり、いつもと違う鳴き方をしたという声をよく耳にします。そんなことから「地震を予知しているのでは？」という都市伝説が広まりました。

確かに本震の前にそわそわする行動が見られることもありますが、これは猫が微細な振動や空気の変化、遠くの音に敏感に反応しているためと考えられています。

つまり、猫が予知しているというより、私たちには感じ取れない小さな変化を察知しているだけなのです。日頃から猫の行動を観察しておくと、ちょっとした変化にも気づきやすくなるかもしれません。

5.猫は人の寿命がわかる

猫が高齢者や体調の悪い人のそばに寄り添う姿から、「猫は人の寿命がわかる」と言われる都市伝説があります。確かに、猫は体温や呼吸、動きの変化に敏感で、いつもと違う様子を察してそばに寄ることがあります。そのため、まるで未来を感じ取っているかのように見えるのです。

しかし、実際には、猫が人の寿命を予知しているわけではなく、あくまで体の変化や生活リズムに反応している行動と考えられます。それでも、元気のないときには、この猫の行動が心の支えや安心感につながることも多いとされています。

6.猫は「恩返し」をする

猫は助けたり保護したりした相手のそばに通い続けることから、「恩を忘れない」と言われることがあります。これが昔話や都市伝説となり、「猫の恩返し」といった物語のイメージにもつながっているのでしょう。

しかし実際には、猫が戻ってくるのは縄張り意識や安心できる場所への記憶による行動です。助けてもらった家や人の元に戻る姿は、まるで感謝しているかのように見えますが、人間のように「恩を返す」意識があるわけではありません。人間の都合でよりよく解釈されているだけですが、それこそ、猫が人にとって特別な存在である証拠かもしれませんね。

まとめ

ここまでの分析から、猫の都市伝説は、猫の習性や仕草が人間のフィルターにかかったものと考えられます。したがって、決して「完全なウソ」でも「事実」でもありません。

夜行性で暗いところでも見える目の仕組みや、単独で行動する神秘的な性質、鳴き方や行動の意味、縁起や迷信も含めて観察すると、猫の魅力はより深く理解できます。

つまり、猫にまつわる都市伝説は、人間の愛情のあらわれでもあります。それだけ、人が猫のことをよく知りたい、理解したいと感じているということではないでしょうか。