子ザルのパンチくん、飼育員が左腕の状態について説明「今後も経過観察を続けます」 近況報告に反響
千葉県・市川市動植物園が8日、公式Xを更新。話題のニホンザル・“パンチくん”ことパンチの近況を報告し、ファンから心配されていた左腕について説明した。
【写真】「ごはんをモリモリ」飼育員が説明した子ザルのパンチくんの近況
投稿では、飼育員が「ご心配の声もある左腕について、今日改めて獣医の診察を受けました。腫れや熱感は無いですが、今後も経過観察を続けます。今日もごはんをモリモリ食べ、元気いっぱいに過ごしていました」と、腕の状態を伝え、食欲があり元気な様子を披露している。
飼育員の近況報告に、コメント欄には「安心しました」「食欲があるなら良かった」「健康のバロメーター」「園の対応は素晴らしいですね」「いつも飼育員さんありがとうございます」などと、安堵する声が集まっていた。
