市川市動植物園は、SNSを中心に人気者となったニホンザルの「パンチ」をめぐり、その姿を模した商品について「ライセンスその他に関する契約を締結していません」と明言した。「ライセンスその他に関する契約を締結していません」パンチは、母ザルが育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。母の代わりにオランウータンのぬいぐるみを抱きしめ、群れに馴染もうと奮闘する姿が注目を集め、国内外で大きな話題に