マイナビは2026年4月9日、中途入社1年以内の20〜50代の正社員を対象に実施した「ホワイトハラスメントに関する調査」の結果を発表した。今回の調査では「ホワイトハラスメント」を、「上司や先輩が部下や後輩に対して、過剰な配慮のもと業務のサポートや業務量の調整を行うことで、結果的に部下や後輩の成長機会を奪う行為」と定義している。ホワイトハラスメントを「聞いたことがある」56.9％、「聞いたことがない」43.1％調査で