NHKの元エース格、和久田麻由子アナ（37）をMCに据えた、毎週土曜日午後10時からの新番組「追跡取材 news LOG」（日本テレビ系）が4月25日に始まった。落ち着いた声音はいつも通り。だが視聴率はあえなく惨敗し、初回では意外な弱点ものぞかせた。＊＊＊【写真を見る】「有働アナ」「和久田アナ」以外にも…NHKを辞めた「エース級女子アナ」とは？日テレの本気度初回放送への注目ぶりは、裏番組の「情報7daysニュースキャ