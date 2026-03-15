空前のフィーバーは、１ヵ月が経過しても冷めることはなかった。２月５日、市川市動植物園は公式Xに〈パンチの成長を温かく見守ってください！〉というテキストとともに、オランウータンのぬいぐるみ（通称：オランママ）を抱いた子ザルの写真を投稿した。ツイートは瞬く間に拡散され、２月中旬からは、パンチくん見たさに来場者が殺到。テレビでも連日取り上げられるなど、“パンチくんフィーバー”が日本列島を席巻した。あれか