母親の育児放棄によってぬいぐるみを母親と思い込んで片時も離さないいじらしい姿がSNSで流れ、話題になった千葉県市川市動植物園のニホンザルのパンチ。2026年3月24日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）で、このパンチ人気に乗じて詐欺が横行している問題を取りあげた。怪しい販売や詐欺の寄付サイトにとぶ仕組みが番組が先月放送した時はパンチが群れになじめずひとりぼっちでいる姿が目立ったが、だんだん