市川市動植物園の公式X（旧ツイッター）が20日に更新。ネットで話題のニホンザル「パンチ」目当ての客が多数来場していることから、この日からサル山周辺に警備員を配置したと報告した。公式Xでは「本日からサル山周辺に警備員を配置します。【10分ルール】のお声がけをしながら巡回します。飼育員の本来業務に支障が出ないように…観覧者の皆様のご協力お願いいたします」と告知。また「ニホンザル（サル山）の観覧方法につ