“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が20日、公式Xを更新。新たな子ザルが誕生したことを報告した。【写真】「パンチくんお兄ちゃんだー笑」市川市動植物園に生まれたかわいい子ザル投稿では「【速報】」と書き出し、「サル山に新しい命が誕生しました！本日朝、ニホンザル担当飼育員が出産を確認しました。赤ちゃん、しっかりと母ザルのお腹につかまっています！」と公表