“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が19日、公式Xを更新。パンチの近況を報告し、大人のサルに怒られても反省の様子がない“ヤンチャ”な姿を公開した。【動画】「かわいいきかんぼ」大人のサルに叱られても“反省ゼロ”なパンチくんのヤンチャぶり投稿では「最近のパンチは大人のサルにも積極的。じゃれたり乗っかったりしますがたまに動画のように怒られます。反省の様