パンチくん”ことニホンザルパンチが世界中で話題になっている千葉県市川市動植物園が19日、公式Xを更新。パンチの近況を報告し、大人のサルに怒られても反省の様子がない“ヤンチャ”な姿を公開した。【動画】「かわいいきかんぼ」大人のサルに叱られても“反省ゼロ”なパンチくんのヤンチャぶり投稿では「最近のパンチは大人のサルにも積極的。じゃれたり乗っかったりしますがたまに動画のように怒られます。反省の様