異彩を放った観音開きクーペ自動車の世界では、市販モデルだけでなく、その背後にある構想や試みを知ることでメーカーの本質がより見えてくることがあります。とりわけコンセプトカーは、制約の少ない環境で生み出されるため、そのブランドがどこへ向かおうとしているのかを率直に映し出す存在です。【画像】超カッコいい！ これが“400馬力”のスバル斬新「“観音開き”クーペ」です！ 画像を見る（17枚）2003年のジュネー