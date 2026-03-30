世界中で人気者となっている、千葉県・市川市動植物園で昨年7月に生まれたオスのニホンザル「パンチ」。そんなパンチを利用した“ビジネス”が、ネット上で波紋を呼んでいる。【写真】「フリー素材じゃないんだよ!!」ファン激怒、クロックスの“パンチくん”新作クロックスの「非公認」商品が物議育児放棄により人工保育で育てられたパンチは、オランウータンのぬいぐるみ、通称“オランママ”が母親代わり。このぬいぐるみは