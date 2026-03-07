3月5日までに、元俳優で昨年末にホストに転身した前山剛久が、ホストクラブを経営するYUKIYAのYouTubeチャンネル『YUKIYA TV』に出演。動画内で、元恋人・神田沙也加との馴れ初めについて言及し、その内容に波紋が広がっている。

「前山さんは、2021年夏頃から神田さんと交際。しかし、神田さんが2021年12月に急逝。その後、前山さんが神田さんを罵倒していたとされるデータが週刊誌で報じられ、批判が殺到しました。2022年1月には体調不良を理由に活動を休止し、同年6月に事務所退所。その後、2025年12月六本木のメンズラウンジでホストデビューしたことを報告していました」（芸能ジャーナリスト）

今回は、YUKIYAが経営する『CENTURY Men’s Lounge』に前山が勤務する経緯から、動画に出演。『【緊急対談】前山剛久に時の想いを聞いてみた【ゲスト／真叶】』と題した動画が更新され、神田が亡くなった当時の思いを明かした。

「これまでの俳優経歴を振り返りながら、神田さんと出会った過去を語る前山さん。YUKIYAさんが『ぶっちゃけ付き合ってる期間短かったでしょ？』と質問すると、『2カ月くらい』と言及。さらに付き合った経緯について、『そもそも元カノとずっと付き合っていて、向こう（神田さん）から言われて、僕一回お断りした』『でもその時仕事にすごく悩んでいる時期で、自分も結果を出していくには、元カノではなくこの子（神田さん）の方がいいかなと思って』と、神田さんからのアプローチで付き合ったという経緯の詳細を語ったのです」（前出・芸能ジャーナリスト）

しかし、この発言にYouTubeのコメント欄には批判が殺到。

《今後の仕事のために彼女を利用した、と。そういうことですよね？》

《好きじゃないけど自分の地位のために付き合ったって新情報を自ら発言しちゃってるやん》

まるで神田さんは自身のキャリアのための“踏み台”だったかのような発言に、唖然とする人が続出した。動画冒頭から、笑いながらトークしている2人。終始、人が亡くなっているとは思えない空気感が視聴者を不快にしたようだ。

「その後も、神田さんの急逝については『悲しかったっす』『もっと話してくれたらよかったのに』と発言。『真剣に恋愛した結果だから、僕の意見としてはしょうがないじゃん…みたいな』と本音を漏らしつつ、あくまでも“真剣”であったことを強調していました。

2024年8月には『週刊女性』のインタビューに登場し、神田さんに対して罵倒したことを『事実です』と認めた前山さん。それから1年半ほど過ぎた今、かなり堂々とした開き直りに転じていると言っても過言ではないでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

動画がアップされてから5日たった今も批判は鳴りやまない。