WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の開幕にあわせて、大会グッズを販売する期間限定ショップが、アミュプラザおおいたに登場しました。

【写真を見る】WBC期間限定ショップが大分にオープン 大谷翔平の相棒ウィル・スミスの「本物バット」触れるチャンス

大分市のアミュプラザおおいた2階に、7日オープンするのは「侍ジャパン」のグッズなどを購入できる期間限定ショップです。プロスポーツグッズの輸入販売を手がける東京の企業が大分と横浜で開催します。

店内には、WBC参加各国の帽子や大分市出身・源田壮亮選手の背番号入りシャツなど300点が並びます。

（渡辺記者）「今回のショップの目玉は、WBCアメリカ代表ウィル・スミス選手が使っていたバットを実際に触ることができます。こうして持ってみると、ずっしりと重いです」

また、ドジャースで大谷選手とバッテリーを組むウィル・スミス捕手ら主力選手3人が、おととしのシーズンで実際に使用したバットが展示され、自由に触ることができます。県内では初のお披露目です。

店頭に並ぶ商品で最高額は、「侍ジャパンのボブルヘッド人形」33万円です。前回大会の準決勝で村上宗隆選手がサヨナラタイムリーを打った劇的なシーンを再現しています。

（セレクション広報・渡辺昌宏さん）「6日からWBC日本戦開幕いたしますけれども、日本は連覇がかかっています。大分の皆さんとこうしたグッズを通して日本の連覇をご一緒に応援できればと思っています」

WBC関連商品のほかにも、日本人メジャーリーガーの球団グッズも充実しています。大会の決勝戦は日本時間の3月18日午前9時に行われる予定です。期間限定ショップは3月21日まで営業しています。