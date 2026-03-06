「サウナの日」から老舗銭湯が期間限定コラボ “究極のサ飯”味わえる「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」

「カレーはサウナによって失われた水分やエネルギーを補給できるので、‟サ飯”の定番として定着しています。発汗を促すコリアンダー、クールダウンを促進するカルダモン、リフレッシュに繋がるクローブというスパイスはサウナと相性がよいのではと思います。カレーメシはお湯をかけて5分で食べられますので、飲食スペースを併設していないサウナでも食べやすいですよ」

「サウナは好きで色々なところに行くのですが、心と体とお腹が満足するという新しい感覚のサウナ体験でした。堀田湯は歴史のある銭湯でサウナも洗練されています。僕自身もプライベートで来たことがありますので、今回のイベントはとてもうれしいです。サウナを好きな人にも、カレーが好きな人にも楽しんでほしいです」（上野さん）

「日清カレーメシ 欧風ビーフ」と昭和17年創業の老舗銭湯「堀田湯」（東京・足立区）のコラボレーションイベント「日清カレーメシ×堀田湯『カレーメシ神動線』」が「サウナの日」となる2026年3月7日（土）から20日（金）まで堀田湯にて開催される。3月5日にはプレオープン体験会が開催され、“カレーメシ神動線（かみどうせん）”がお披露目された。“カレーメシ神動線”とは、「サウナ室」や「水風呂」といった一連の流れに「カレーメシ」に使用しているスパイスの香りを取り入れたもので、締めくくりの“サ飯”として「カレーメシ」を味わうことができる、という趣向。■サウナ：コリアンダーロウリュサウナ室では、コリアンダーを用いたロウリュを実施。香り高い蒸気が室内に広がり、発汗作用を高めるとともに食欲を刺激します。■水風呂：カルダモン水風呂には、爽やかな香りのカルダモンを使用。スーッとした清涼感のある香りを感じながらクールダウンすることで、“ととのい”へと導きます。■休憩：クローブ外気浴外気浴では、心身をリフレッシュできるクローブの香りを楽しみながら静かなひとときを過ごします。ストレスや緊張がやわらぎ、深くリラックスすることで、“サ飯”への準備が整います。■サ飯：「カレーメシ」実食極限までリラックスし、空腹感が高まった状態で、“サ飯”として「カレーメシ」を実食。“最高の状態”で味わうための“カレーメシ神動線”が完成する。と日清食品担当の鎌田さん。堀田湯の三義副店長も「全国各地を訪れているサウナーさんにも、期待を裏切らない‟神動線”を用意しようとスタッフ一同励んでおります」と自信の声。プレオープンで“カレーメシ神動線”を体験した俳優の上野一稀さんも「より甘さやコクが深く感じられ、新しいおいしさの発見がありました」とのこと。コリアンダーやカルダモン、クローブの香りが食欲を刺激し、空腹感を高める。そして、最高に“整った”状態で味わう「カレーメシ」が、サウナ体験の余韻をより一層深める体験になるかもしれない。“カレーメシ神動線”を体験した来場者に向けて、自宅で食べるための「カレーメシ」1食をプレゼント。ほか、受付では堀田湯と「カレーメシ」のロゴをあしらった本企画限定のコラボグッズを販売する。「日清カレーメシ 欧風ビーフ」はビーフとたまねぎの旨みに、コリアンダーやカルダモンなどのスパイスをきかせた濃厚なルゥが特長。お湯を注いで5分待って“グルグル”とかき混ぜるだけでおいしいカレーを楽しめる。2025年7月には「日清カレーメシ」シリーズが、“インスタント味付きカップライスブランド世界売上No.1”としてギネス世界記録に認定されている。実施場所：堀田湯（住所：東京都足立区関原3-20-14）実施期間：2026年3月7日（土）〜3月20日（金）※3月12日（木）はお休みとなります営業時間：平日14:00〜24:00／土日祝8:00〜24:00