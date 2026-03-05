欧州以外の地域をターゲットに

ルノーは、3月10日に新型SUV『ブリッジャー（Bridger）』のコンセプトモデルを公開する予定だ。タフな印象の角張ったフォルムとなるようだ。

【画像】ルノーが新たな高級SUV発表！ 大胆デザインで攻める【ルノー・フィランテを詳しく見る】 全46枚

新型ブリッジャーは実用性を重視したデザインで、後部にスペアタイヤを装着する。全長4m未満でありながら広々とした室内空間を確保し、スズキ・ジムニーと似たような位置付けとなる。参考までに、欧州で販売される『4 Eテック』の全長は4.1mだ。



ブリッジャー・コンセプトの予告画像 ルノー

ブリッジャーはインドで設計・開発され、チェンナイ工場での生産が見込まれる。

今年初め、ルノーは欧州以外での市場シェア拡大に向け、22億ポンド（約4600億円）規模の投資を発表した。このため、ブリッジャーはインド、アフリカ、中東でのみ販売されると予想されている。

これらの市場ではEV普及率が低いため、おそらく内燃機関を搭載することになるだろう。インド生産の新型『ダスター』と同様のマイルドハイブリッド/フルハイブリッド・パワートレインを搭載する可能性がある。

量産バージョンの車名については未確定ながら、ブリッジャーの名をそのまま継承する見込みだ。ルノーのネーミング戦略責任者シルビア・ドス・サントス氏は、「ルノー・ブリッジャーは英語由来の命名体系です。ルノー・ダスターと同様のアプローチで、力強さとタフさ、そして多用途性を示す名称であり、グローバル展開の新たな1ページを開くものとなります」と説明する。

ブリッジャーに続いて、2027年には欧州以外をターゲットとするオフロード・ピックアップトラック『ナイアガラ・コンセプト』の量産バージョンも発売される予定だ。