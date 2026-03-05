日本は「優勝確実」韓国は「ベスト8入れば成功」　MLB公式のWBC予想「例えオオタニが登板しなくても…」

WBC開幕を目前に控え、韓国は「ベスト8進出だけでも大きな成果」という評価が下された。

『MLB.com』は3月4日（日本時間）、WBC出場国の戦力分析や注目選手について伝えた。

東京ドーム開催の1次ラウンド・プールCでは、日本が有力な優勝候補に挙げられた。同プールには韓国、オーストラリア、台湾、チェコも属すが、『MLB.com』は「WBC優勝3回と五輪金メダルという実績を誇る日本は、1次ラウンド通過だけではなく、優勝も果たすという予想が支配的だ」とした。

続けて、「例え大谷翔平が登板しなくても、大谷、山本由伸、2025年沢村賞受賞者の伊藤大海、そして岡本和真、村上宗隆、吉田正尚、鈴木誠也らメジャーリーグの強打者たちが布陣した日本は、今大会でも再びチャンピオンの座に就くのに十分な戦力を備えている」と分析した。

ただ、「時として強豪が崩れることもある」とし、「日本の外野守備にはいくつかの弱点がある。前回のプレミア12大会で台湾が日本を破った時のようにだ」と“変数”についても言及。台湾は当時、決勝戦で日本を4-0で破り優勝を果たしたが、『MLB.com』は「それ以降、台湾の野球熱は最高潮に達している」と注目した。

一方、韓国の戦力は高く評価しなかった。『MLB.com』は「2008年北京五輪で金メダルを獲得し、2009年のWBCでは日本相手に延長戦の末に敗れたが、それ以降は1次ラウンドを突破できていない。今大会を控えて負傷者が続出し、戦力低下が深刻だ。ベスト8進出だけでも大きな成果になると予想される」とした。

また、オーストラリアに対しては「2023年大会に初めて1次ラウンドを通過した。今回は2024年ドラフト全体1位指名者のトラビス・バザナを迎え入れただけに、再び1次ラウンドを突破したとしても驚くべきことではないだろう」と評価した。

残るチェコについては「2023年大会で“格下”と評価されていたチェコは、東京ドームのファンをチェコファンに変えた。この3年間、チェコの野球プログラムはかつてないほど多くのメディアの関心を受け、日本、韓国、台湾、アメリカなどで親善試合を行い大きく成長した。今大会の参加チームの戦力ははるかに強くなったが、2025年欧州野球選手権大会で銅メダルを獲得したチェコも侮れない戦力を誇る」と伝えた。

