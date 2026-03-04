クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン（東京都渋谷区）のドーナツチェーン「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が、同チェーンの日本上陸20周年を祝うキャンペーン「オリグレ150円1DAY」を、3月9日にのみ実施。同チェーンの看板商品「オリジナル・グレーズド」が20年前と同じ、本体価格150円で販売されます。

「オリジナル・グレーズド」の通常の本体価格は200円。同日は「オリジナル・グレーズド」が、一組2個まで162円（税込み）で購入できます。

また、同日限定で「オリジナル・グレーズド」が12個セットになったボックス「オリジナル・グレーズドダズン」も、20年前と同じ本体価格1600円で登場。同商品は購入制限なし。

いずれも、店頭購入限定で、店頭での取り置きや予約は不可。他割引券や、プレゼントクーポン以外のアプリクーポンとの併用はできません。

クリスピー・クリーム・ドーナツ全店にて実施。なくなり次第終了です。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記しています。