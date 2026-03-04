井上咲楽、皿シュウマイ・和え物など4品並んだ食卓披露「自炊のクオリティ高い」「丁寧な暮らしで憧れる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/04】タレントの井上咲楽が3月3日、自身のInstagramを更新。バラエティ豊かな食卓を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「自炊のクオリティ高い」肉汁あふれる皿シュウマイなど手料理4品
井上は「最近！」と題し、近況を伝える写真を複数枚投稿。「皿シュウマイはもう少し試作をしたい」と3月1日の投稿で調理の様子をアップしていた餡を皮で包まない皿シュウマイや、キノコと大根おろしの和え物、豆腐や野菜の入った味噌汁、ホタテと塩レモンミョウガの和え物などが並んだ食卓を披露した。
そのほか「色々ぶっかけて伊勢うどん！」と、薬味をたっぷり乗せた伊勢うどんや、毎年の頂きものであるというチーズなども公開している。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「皿シュウマイやってみたい」「自炊のクオリティ高い」「丁寧な暮らしで憧れる」「バランス良い食事」「レシピ教えて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「自炊のクオリティ高い」肉汁あふれる皿シュウマイなど手料理4品
◆井上咲楽、手作り皿シュウマイの食卓披露
井上は「最近！」と題し、近況を伝える写真を複数枚投稿。「皿シュウマイはもう少し試作をしたい」と3月1日の投稿で調理の様子をアップしていた餡を皮で包まない皿シュウマイや、キノコと大根おろしの和え物、豆腐や野菜の入った味噌汁、ホタテと塩レモンミョウガの和え物などが並んだ食卓を披露した。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「皿シュウマイやってみたい」「自炊のクオリティ高い」「丁寧な暮らしで憧れる」「バランス良い食事」「レシピ教えて」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】