侍ジャパンが不安を露呈した。

【もっと読む】侍Jで待遇格差が浮き彫りに…大谷翔平はもちろん「メジャー組」と「国内組」で大きな隔たり

菊池雄星（34=エンゼルス）が2日、オリックスとのWBC強化試合に先発。初回に3点を失うなど、4回6安打と打ち込まれ、ピリッとしないままマウンドを降りた。

そんな菊池の足を引っ張ったのが守備陣だ。

初回1死一、二塁で、三ゴロを処理した佐藤輝明（26=阪神）が併殺を狙って二塁に送球。ベースカバーに入った牧秀悟（27=DeNA）が二塁ベースを踏んで一塁へ送球したものの、これが悪送球となり、二塁走者の生還を許した。

二回も1死から中川の放った右前打を近藤健介（32=ソフトバンク）が後逸。失点にはつながらなかったものの、序盤から守備陣が2失策とバタバタしたのだ。

現役時代に二塁の名手として活躍した名球会会員の評論家・山崎裕之氏がこう言う。

守備力の評価が高い選手は1人だけ

「WBC開幕は4日後なので言い訳にはなりません。失策にはなりませんでしたが、一塁に入った村上宗隆（26=ホワイトソックス）の一塁ベースに入るタイミングがワンテンポ遅く、ショートの源田壮亮（33=西武）の送球がそれる場面もあった。五回無死二塁の場面の左前打に対して左翼の吉田正尚（32=レッドソックス）が回り込んでボールを抑えにいき、二塁走者の生還を許した（4点目）動きも緩慢に見えた。そもそも牧や近藤は打撃優先の選手。村上、吉田の大リーガーだってそうでしょう。本職は左翼の近藤が右翼に入り、主に三塁だった村上も一塁を守っている。本大会で再びこういうミスが出ても不思議ではありません」

今大会は米国などがトップクラスのメジャーリーガーの投手を数多く招集している。

「だから、井端監督は打力、特に長打力のある打者ばかりを集めた。今回の侍ジャパンのメンバーで守備力の評価が高い選手は源田くらい。この日の試合は1点差負け。国際大会で実力が拮抗した相手に対し、守備のミスは命取りになりかねない。その昔、巨人が4番打者ばかりをかき集め、守れない、走れないだけでなく、打線がつながらず、惨敗を喫したことがあった。特に内野手はもっと守備力の高い選手を選んでもよかった。このメンバーの守備力では接戦が怖いですから」（前出の山崎氏）

史上最強打線といわれるが、守備面が弱点になりそうである。

◇ ◇ ◇

史上最多のメジャーリーガーを招集している侍Jだが、チーム内には明らかな「待遇格差」がある。大谷翔平は別格としても、「メジャー組」と「国内組」との間にも大きな隔たりが浮き彫りになっている。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。