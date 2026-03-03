【本日から】「Amazon 新生活セール」先行セールでアディダスのシューズが最大45％オフに
今回は、アディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
→Amazon「アディダス」はこちら
→「Amazon 新生活セール」はこちら
軽量クッショニングでアクティブな動きをサポート。シンプルながら個性的なデザイン
adidas(アディダス) メンズ VL コート 3.0 NLF93スニーカー
7,150円 → 4,290円（40%オフ）
ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ
adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 4,147円（42%オフ）
1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート
洗練されたフォルム。デイリー使いにぴったりのメンズシューズ
adidas(アディダス) メンズ ライトレーサー 4.0 NLD67スニーカー
6,050円 → 3,630円（40%オフ）
通気性と耐久性に優れたランニングシューズ
ランニングシューズ コアランナー 5 ランニング NKE45 ユニセックス大人
6,600円 → 3,960円（40%オフ）
ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート
薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ
軽量EVAミッドソールが優れたクッション性を発揮するランニングシューズ
その他のおすすめ商品
[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ
7,150円 → 4,290円（40%オフ）
[adidas] メンズ コアランナー RUNFALCON 3.0 LSI57ランニングシューズ
6,600円 → 3,960円（40%オフ）
PUMA(プーマ) ユニセックス大人 SOFTRIDE コスミック ST EASE IN 402632スニーカー
8,690円 → 4,997円（42%オフ）
new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー
13,970円 → 10,168円（27%オフ）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。
→キャンペーン詳細ページを見る
