【本日から】「Amazon 新生活セール」先行セールでアディダスのシューズが最大45％オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、アディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

軽量クッショニングでアクティブな動きをサポート。シンプルながら個性的なデザイン

ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート

洗練されたフォルム。デイリー使いにぴったりのメンズシューズ

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ

軽量EVAミッドソールが優れたクッション性を発揮するランニングシューズ

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。