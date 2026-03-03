【本日から】「Amazon 新生活セール」先行セールでアディダスのシューズが最大45％オフに
今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、アディダスのシューズをご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

軽量クッショニングでアクティブな動きをサポート。シンプルながら個性的なデザイン


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ VL コート 3.0 NLF93スニーカー

7,150円 → 4,290円（40%オフ）

ワークアウトや外出にもぴったりの、タフで快適な履き心地のシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ

7,150円 → 4,147円（42%オフ）

1970年代から変わらぬ人気を誇るグランドコート


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人

7,150円 → 3,900円（45%オフ）

洗練されたフォルム。デイリー使いにぴったりのメンズシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) メンズ ライトレーサー 4.0 NLD67スニーカー

6,050円 → 3,630円（40%オフ）

通気性と耐久性に優れたランニングシューズ


adidas(アディダス)

ランニングシューズ コアランナー 5 ランニング NKE45 ユニセックス大人

6,600円 → 3,960円（40%オフ）

ミッドソールのクッショニングが長距離ランナーをサポート


adidas(アディダス)

[アディダス] メンズ GLX 7 NKX11ランニングシューズ

6,600円 → 4,856円（26%オフ）

薄型のシルエットに仕上げたストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 4,290円（40%オフ）

軽量EVAミッドソールが優れたクッション性を発揮するランニングシューズ


adidas(アディダス)

ユニセックス大人 アディダス スイッチ ムーヴランニングシューズ

6,270円 → 4,389円（30%オフ）

その他のおすすめ商品


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0

7,150円 → 4,178円（42%オフ）

adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー ライト レーサー アダプト 4.0 メンズ

7,150円 → 4,290円（40%オフ）

adidas(アディダス)

[adidas] メンズ コアランナー RUNFALCON 3.0 LSI57ランニングシューズ

6,600円 → 3,960円（40%オフ）

PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 SOFTRIDE コスミック ST EASE IN 402632スニーカー

8,690円 → 4,997円（42%オフ）

new balance(ニューバランス)

new balance(ニューバランス) ユニセックス大人 ML574 U574 現行モデル メンズ レディーススニーカー

13,970円 → 10,168円（27%オフ）

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります